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Дмитрий Жеребченко: Я боялся мечтать о золоте чемпионата мира

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Российский рапирист Дмитрий Жеребченко прокомментировал свою победу в индивидуальном первенстве на чемпионате мира в Лейпциге.

«Я делал все, что мог, и сделал. Но мне еще не пришло ощущение, если честно. Я же приостанавливал карьеру, и не поверил бы, что выиграю чемпионат мира даже после того, как ее возобновил. Я боялся мечтать об этом, ведь это настолько серьезный результат», – приводит «Р-Спорт» слова Жеребченко.

Напомним, золото Жеребченко стало третьим для России на чемпионате мира. Россия занимает первое место в общекомандном зачете. По одному золоту у Италии, Венгрии и Украины.

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