«Челси» проявляет интерес к Кандреве

«Челси» интересуется полузащитником миланского «Интера» Антонио Кандревой. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Premium Sport, «Челси» предлагает за игрока 18 миллионов евро. «Интер» хотел бы получить за него на семь миллионов больше. Впрочем, отмечается, что стороны еще могут прийти к компромиссу.

В прошедшем сезоне 30-летний Антонио Кандрева провел 45 матчей за «Интер» и забил восемь мячей при 11 голевых передачах.