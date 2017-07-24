Мужская сборная России по водному поло обыграла испанцев и пробилась в 1/4 финала чемпионата мира

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. В турнире по водному поло у мужчин в 1/4 финала вышла сборная России.

В 1/8 финала россияне обыграли испанцев – 11:10. В следующей стадии российской команде предстоит матч со сборной Венгрии.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт (Венгрия)

Водное поло. Мужчины

1/8 финала

Россия – Испания – 11:10