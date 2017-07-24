Мужская сборная России по водному поло обыграла испанцев и пробилась в 1/4 финала чемпионата мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Будапеште (Венгрия)
продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. В турнире по водному поло у
мужчин в 1/4 финала вышла сборная России.
В 1/8 финала россияне
обыграли испанцев – 11:10. В следующей стадии российской команде предстоит матч
со сборной Венгрии.
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Будапешт (Венгрия)
Водное поло.
Мужчины
1/8 финала
Россия –
Испания – 11:10
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически