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Пике заявил, что Неймар останется в «Барселоне»

Источник:  Twitter.comКомментарии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в своем твиттере выложил фотографию с нападающим команды Неймаром. Он заявил, что бразилец не покинет «Барсу».

«Он остается», - написал Пике.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар может перейти в «ПСЖ», а французский клуб заплатит за него 222 миллиона евро. При этом его зарплата в Париже могла составить 30 миллионов евро.

Также сообщалось, что  «ПСЖ» планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев клуба. В УЕФА предупреждали парижан о недопустимости нарушения финансового фэйр-плей.

 


 

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