Пике заявил, что Неймар останется в «Барселоне»
Источник: Twitter.comКомментарии
Защитник «Барселоны»
Жерар Пике в своем твиттере выложил фотографию с нападающим команды Неймаром.
Он заявил, что бразилец не покинет «Барсу».
«Он остается», - написал
Пике.
Напомним, ранее
сообщалось, что Неймар может перейти в «ПСЖ», а французский клуб заплатит за
него 222 миллиона евро. При этом его зарплата в Париже могла составить 30
миллионов евро.
Также сообщалось, что «ПСЖ» планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока
через фонд катарских владельцев клуба. В УЕФА предупреждали парижан о
недопустимости нарушения финансового фэйр-плей.
Se queda. pic.twitter.com/RtPHUr9iTH— Gerard Piqué (@3gerardpique) 23 июля 2017 г.
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