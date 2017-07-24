Арсен Венгер: Санчес в «ПСЖ»? Прессе нужно о чем-то писать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Алексис Санчес может перейти в «ПСЖ».

«Санчес был в Париже? Нет, я так не думаю. Я читал L’Equipe последние три или четыре дня. Они переключили свое внимание с Санчеса на Неймара. В последние три дня они говорят о Неймаре, до этого говорили о Санчес. Им, как и вам (журналистам) нужны темы (чтобы писать о чем-то).

«ПСЖ» не сможет подписать Санчеса, поэтому они пытаются приобрести Неймара. Алексис останется игроком «Арсенала» и после 31 августа. Я не передумаю. Уже давно я принял решение по этому поводу. Просил ли он перехода в другой клуб? Нет», - цитирует Венгера официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне 28-летний Алексис Санчес провел 51 матч за «Арсенал» и забил 30 мячей при 19 голевых передачах.