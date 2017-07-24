Арсен Венгер: Санчес в «ПСЖ»? Прессе нужно о чем-то писать
Главный тренер
лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что
нападающий команды Алексис Санчес может перейти в «ПСЖ».
«Санчес был в Париже?
Нет, я так не думаю. Я читал L’Equipe
последние три или четыре дня. Они переключили свое внимание с Санчеса на
Неймара. В последние три дня они говорят о Неймаре, до этого говорили о Санчес.
Им, как и вам (журналистам) нужны темы (чтобы писать о чем-то).
«ПСЖ» не сможет
подписать Санчеса, поэтому они пытаются приобрести Неймара. Алексис останется
игроком «Арсенала» и после 31 августа. Я не передумаю. Уже давно я принял
решение по этому поводу. Просил ли он перехода в другой клуб? Нет», - цитирует
Венгера официальный сайт клуба.
В прошедшем сезоне
28-летний Алексис Санчес провел 51 матч за «Арсенал» и забил 30 мячей при 19
голевых передачах.