Юрий Семин: Против ЦСКА играли в три защитника, потому что у нас в составе их всего три и есть

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о тактике своей команды в матче второго тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, что «Локо» победил со счетом 3:1.

«Играли в три защитника, потому что у нас в составе всего три защитника и есть. Да, есть универсал Лысов слева, справа есть универсал Фарфан, который никогда не играл на этой позиции. Ему тяжело в 32 года, но он справляется, динамика положительная.

В матче с ЦСКА у нас не был оборонительный вариант, игроков оборонительного плана на поле было всего двое. ЦСКА навязал нам свою игру, изначально мы не хотели играть на контратаках. Просил футболистов, чтоб они вовремя возвращались за линию мяча», - цитирует Семина «Матч ТВ».

В следующем туре 30 июля «Локомотив» на своем поле примет «Анжи». Днем ранее ЦСКА в гостях встретится со «СКА-Хабаровск».