Кадыров поздравил «Ахмат» с победой над «Ростовом»
«Ахмат» во втором туре
чемпионата России на выезде обыграл «Ростов» со счетом 1:0. С этим событием их
поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Дорогие любители футбола,
болельщики Грозненского футбольного клуба «Ахмат»! С огромной радостью
поздравляю вас с новой победой любимой команды! Наши
футболисты победили в гостях «Ростов»! Матч состоялся на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. Победный гол в напряженной игре на 55-й минуте второго тайма забил вышедший на замену нападающий «Ахмата» Заур Садаев! Он сумел хлестким ударом отправить мяч в дальний угол ворот ростовчан. Я поздравляю президента футбольного клуба «Ахмат», дорогого БРАТА Магомеда Даудова, тренерский штаб во главе с Олегом Кононовым, игроков и всех болельщиков с победой на выезде. АХМАТ-СИЛА!», - написал Кадыров в своем Instagram.
Дорогие любители футбола, болельщики Грозненского футбольного Клуба "Ахмат"! С огромной радостью поздравляю вас с новой победой любимой команды! Наши футболисты победили в гостях «Ростов»! Матч состоялся на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону. Победный гол в напряженной игре на 55-й минуте второго тайма забил вышедший на замену нападающий "Ахмата" Заур Садаев! Он сумел хлёстким ударом отправить мяч в дальний угол ворот ростовчан. Я поздравляю Президента Футбольного Клуба "Ахмат", дорогого БРАТА Магомеда Даудова, тренерский штаб во главе с Олегом Кононовым, игроков и всех болельщиков с победой на выезде. "АХМАТ-СИЛА! #Россия #Чечня #Ахмат #футбол #РФПЛ
«Ахмат»
одержал вторую победу в чемпионате и догнал лидеров «Локомотив», «Зенит» и
«Краснодар». «Ахмат» стал второй командой, которая не пропустила ни одного гола
в первых двух матчей. Ранее этого же показателя добилась «Уфа».
У «Ростова» осталось одно очко, набранное в первом туре после ничьей с «Уралом» (1:1). Это поражение прервало 31-матчевую беспроигрышную серию «Ростова» в домашних матчах в чемпионате России.
В третьем
туре 29 июля «Ахмат» примет «Динамо», а «Ростов» на следующий день сыграет в
гостях с «Анжи».
РФПЛ
2-й тур
Матч
Голы
Садаев 54 (0:1).
Состав
Ростов: Абаев, Вилюш, Устинов (Паршивлюк, 81), Юсупов, Мевля, Байрамян, Гацкан, Калачёв (Зуев, 71), Могилевец, Майер (Думбия, 64), Бухаров
Ахмат: Городов, Сампайо, Уциев, Семёнов, Анхель, Родолфо (Роши, 65), Иванов, Мохаммади, Балай (Садаев, 46), Лео, Митришев (Бериша, 76)
Предупреждения:
Думбия, 90 - Сампайо, 27; Лео, 40; Родолфо, 62; Бериша, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
23 июля 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция