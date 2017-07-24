Кадыров поздравил «Ахмат» с победой над «Ростовом»

«Ахмат» во втором туре чемпионата России на выезде обыграл «Ростов» со счетом 1:0. С этим событием их поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Дорогие любители футбола, болельщики Грозненского футбольного клуба «Ахмат»! С огромной радостью поздравляю вас с новой победой любимой команды! Наши

футболисты победили в гостях «Ростов»! Матч состоялся на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. Победный гол в напряженной игре на 55-й минуте второго тайма забил вышедший на замену нападающий «Ахмата» Заур Садаев! Он сумел хлестким ударом отправить мяч в дальний угол ворот ростовчан. Я поздравляю президента футбольного клуба «Ахмат», дорогого БРАТА Магомеда Даудова, тренерский штаб во главе с Олегом Кононовым, игроков и всех болельщиков с победой на выезде. АХМАТ-СИЛА!», - написал Кадыров в своем Instagram.

«Ахмат» одержал вторую победу в чемпионате и догнал лидеров «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». «Ахмат» стал второй командой, которая не пропустила ни одного гола в первых двух матчей. Ранее этого же показателя добилась «Уфа».

У «Ростова» осталось одно очко, набранное в первом туре после ничьей с «Уралом» (1:1). Это поражение прервало 31-матчевую беспроигрышную серию «Ростова» в домашних матчах в чемпионате России.

В третьем туре 29 июля «Ахмат» примет «Динамо», а «Ростов» на следующий день сыграет в гостях с «Анжи».

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