«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Реал» на Международном Кубке чемпионов
Матч Международного Кубка чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой «МЮ» в серии пенальти. Основное время завершилось вничью – 1:1.
Матч проходил в Санта Кларе (США). Английский клуб открыл счет в конце первого тайма. Антнони Марсьяль совершил сольный проход, обыграв нескольких игроков «Реала», и выложил мяч практически на пустые ворота Джесси Лингарду, который замкнул передачу и отправил мяч в сетку. «Реал» отыгрался во второй половине после удара с пенальти Казмемиро.
В серии пенальти точнее оказался «Манчестер Юнайтед» - 2:1. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Международный Кубок чемпионов
Санта Клара (США)
Матч
Реал - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Лингард 45 (0:1). Каземиро 69 (1:1 - пен.).
Состав
Реал: Навас (Касилья, 46), Карвахаль (Хакими, 46), Начо, Марсело (Техеро, 46), Варан (Кесада, 46), Модрич (Ковачич, 46), Кроос (Каземиро, 46), Бэйл, Васкес, Иско, Бензема (Гомес, 46)
Манчестер Юнайтед: Ромеро (де Хеа, 46), Фосу-Менса (Блинд, 46), Байи (Линделёф, 46), Дармиан (Валенсия, ), Джонс (Смоллинг, 46), Перейра А. (Эррера, 46 МакТоминай, 52), Кэррик (Мхитарян, 46), Феллайни, Лингард (Погба, 46), Марсьяль, Рэшфорд (Лукаку, 46)
Место и дата
24 июля 00:05, Левайс, Текстовая трансляция