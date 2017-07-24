«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Реал» на Международном Кубке чемпионов

Матч Международного Кубка чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой «МЮ» в серии пенальти. Основное время завершилось вничью – 1:1.

Матч проходил в Санта Кларе (США). Английский клуб открыл счет в конце первого тайма. Антнони Марсьяль совершил сольный проход, обыграв нескольких игроков «Реала», и выложил мяч практически на пустые ворота Джесси Лингарду, который замкнул передачу и отправил мяч в сетку. «Реал» отыгрался во второй половине после удара с пенальти Казмемиро.

В серии пенальти точнее оказался «Манчестер Юнайтед» - 2:1. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Международный Кубок чемпионов

Санта Клара (США)