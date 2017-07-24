Андрей Червиченко: Без комфортного судейства «Спартак» и фарта показывает такую игру, как в Уфе
Бывший президент «Спартака»
Андрей Червиченко поделился впечатлениями после матча команды против «Уфы» во
втором туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).
– Если бы Безбородов в Суперкубке удалил Адриано, победы могло и не быть. В отсутствие комфортного судейства и фарта «Спартак» показывает такую игру. Думаю, эти два фактора стали главными слагаемыми прошлогоднего успеха. Думаю, этот «Спартак» ничем не отличается от прошлогоднего.
– Я имею ввиду, что с «Локомотивом» «Спартак» играл лучше, бежал быстрее, лучше передавал мяч.
– Да, но настроиться на один матч и на весь чемпионат – это две большие разницы, тем более матч был гостевым на искусственном поле, - цитирует Червиченко Rusfootball.info.
Отметим, что в запасе остался капитан «Спартака» Денис Глушаков. В итоге матч завершился без забитых мячей.Таким образом, после двух туров у «Уфы» стало четыре очка, а у «Спартака» – два.
В третьем
туре «Спартак» 31 июля примет «Краснодар», а «Уфа» за два дня до этого сыграет
в гостях с «Уралом».
РФПЛ
2-й тур
Матч
Состав
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)
Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш
Предупреждения:
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция