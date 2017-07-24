Андрей Червиченко: Без комфортного судейства «Спартак» и фарта показывает такую игру, как в Уфе

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями после матча команды против «Уфы» во втором туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).

– «Спартак» здорово выглядел в Суперкубке, почему не удались две игры чемпионата?



– Если бы Безбородов в Суперкубке удалил Адриано, победы могло и не быть. В отсутствие комфортного судейства и фарта «Спартак» показывает такую игру. Думаю, эти два фактора стали главными слагаемыми прошлогоднего успеха. Думаю, этот «Спартак» ничем не отличается от прошлогоднего.



– Я имею ввиду, что с «Локомотивом» «Спартак» играл лучше, бежал быстрее, лучше передавал мяч.



– Да, но настроиться на один матч и на весь чемпионат – это две большие разницы, тем более матч был гостевым на искусственном поле, - цитирует Червиченко Rusfootball.info.

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера произвел пять перестановок в стартовом составе по сравнению с матчем первого круга с «Динамо» (2:2) в Химках. С первых минут на поле вышли защитники Марко Петкович, Георгий Джикия, а также полузащитники Артем Тимофеев, Ивелин Попов и Зелимхан Бакаев.

Отметим, что в запасе остался капитан «Спартака» Денис Глушаков. В итоге матч завершился без забитых мячей.Таким образом, после двух туров у «Уфы» стало четыре очка, а у «Спартака» – два.

В третьем туре «Спартак» 31 июля примет «Краснодар», а «Уфа» за два дня до этого сыграет в гостях с «Уралом».

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