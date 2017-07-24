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День в истории. Вячеславу Быкову исполнилось 57 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный советский и российский хоккеист, впоследствии тренер Вячеслав Быков. Ему исполнилось 57 лет.

Выступал на позиции нападающего за челябинский «Металлург», «Трактор», ЦСКА, швейцарские клубы «Фрибург-Готтерон» и «Лозанна», сборные СССР и России. В качестве игрока дважды стал олимпийским чемпионом и пять раз – чемпионом мира. Семикратный чемпион СССР.

Тренировал ЦСКА, СКА, «Салават Юлаев» и сборную России.  Вместе со сборной России он стал чемпионом мира. Также Быков привел «Салават Юлаев» и СКА к победе в Кубке Гагарина.

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