День в истории. Карлу Мэлоуну исполнилось 54 года
Сегодня отмечает день рождения
известный американский баскетболист Карл Мэлоун, выступавший на позиции
тяжелого форварда. Ему исполнилось 54 года.
Большую часть карьеры (с 1985 по 2003 год) Мэлоун провел в составе «Юты». В сезоне 2003/2004 он выступал за «Лейкерс». Трижды доходил до финала НБА, (дважды с «Ютой», один раз с «Лейкерс»), но так и не смог стать чемпионом.
За девятнадцать сезонов в НБА он набрал 36 928 очков, что является вторым показателем в истории НБА, а также установил рекорд лиги по количеству выполненных и забитых штрафных бросков. Мэлоун считается одним из лучших тяжелых форвардов в истории НБА. Дважды признавался самым ценным игроком НБА. 13 раз принимал участие в матчах всех звезд НБА и дважды становился его самым ценным игроком.
Также Мэлоун выступал за сборную США. Вместе с ней он дважды стал олимпийским чемпионом.