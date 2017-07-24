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День в истории. Карлу Мэлоуну исполнилось 54 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный американский баскетболист Карл Мэлоун, выступавший на позиции тяжелого форварда. Ему исполнилось 54 года.

Большую часть карьеры (с 1985 по 2003 год) Мэлоун провел в составе «Юты». В сезоне 2003/2004 он выступал за «Лейкерс». Трижды доходил до финала НБА, (дважды с «Ютой», один раз с «Лейкерс»), но так и не смог стать чемпионом.

За девятнадцать сезонов в НБА он набрал 36 928 очков, что является вторым показателем в истории НБА, а также установил рекорд лиги по количеству выполненных и забитых штрафных бросков. Мэлоун считается одним из лучших тяжелых форвардов в истории НБА. Дважды признавался самым ценным игроком НБА. 13 раз принимал участие в матчах всех звезд НБА и дважды становился его самым ценным игроком.

Также Мэлоун выступал за сборную США. Вместе с ней он дважды стал олимпийским чемпионом.

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