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Дмитрий Хохлов: Я не увидел в игре «Спартака» целостной картинки

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов оценил игру «Спартака» в матче второго тура чемпионата России против «Уфы». 

- Я не увидел в игре красно-белых целостной картинки. Первое: было очень много брака в завершающей стадии. Второе: множество каких-то непонятных обид.

Было видно, что игроки «Спартака» принимали неправильные решения и начинали друг другу высказывать какие-то претензии. Это серьезно бросалось в глаза. Что касается голевых моментов - разве что Зе Луиш пробил головой и периодически угрожал воротам. А так, каких-то красивых комбинаций - этого не было, - заявил Хохлов.

Напомним, встреча в Уфе 23 июля завершилась нулевой ничьей.

Матч

Уфа - Спартак - 0:0

Состав

Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш

Предупреждения:

Табидзе, 80 - Комбаров, 77

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция


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