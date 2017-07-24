Дмитрий Хохлов: Я не увидел в игре «Спартака» целостной картинки
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов оценил игру «Спартака» в матче второго тура чемпионата России против «Уфы».
- Я не увидел в игре красно-белых целостной картинки. Первое: было очень много брака в завершающей стадии. Второе: множество каких-то непонятных обид.
Было видно, что игроки «Спартака» принимали неправильные решения и начинали друг другу высказывать какие-то претензии. Это серьезно бросалось в глаза. Что касается голевых моментов - разве что Зе Луиш пробил головой и периодически угрожал воротам. А так, каких-то красивых комбинаций - этого не было, - заявил Хохлов.
Напомним, встреча в Уфе 23 июля завершилась нулевой ничьей.
Матч
Состав
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)
Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш
Предупреждения:
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция