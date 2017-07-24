Дмитрий Хохлов: Я не увидел в игре «Спартака» целостной картинки

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов оценил игру «Спартака» в матче второго тура чемпионата России против «Уфы».

- Я не увидел в игре красно-белых целостной картинки. Первое: было очень много брака в завершающей стадии. Второе: множество каких-то непонятных обид.

Было видно, что игроки «Спартака» принимали неправильные решения и начинали друг другу высказывать какие-то претензии. Это серьезно бросалось в глаза. Что касается голевых моментов - разве что Зе Луиш пробил головой и периодически угрожал воротам. А так, каких-то красивых комбинаций - этого не было, - заявил Хохлов.

Напомним, встреча в Уфе 23 июля завершилась нулевой ничьей.