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Жозе Моуринью: Всегда говорю игрокам, чтобы они не рисковали получить травмы в контрольных матчах

Источник:  Газета.RuКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал травму полузащитника Андера Эрреры, полученную в матче Международного кубка чемпионов с мадридским «Реалом».

- Андеру было очень больно, иначе он бы не покинул поле. Нужно дождаться вердикта врачей. Всегда говорю своим футболистам, чтобы они не рисковали здоровьем в товарищеских матчах. Если есть малейшее подозрение на травму - попроси замену, ведь результат матча не важен.

Это был очень болезненный контакт, прямо напротив тренерской скамейки. Возможно, задеты ребра, - цитирует Моуринью «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт клуба.

Напомним, основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победу отпраздновали подопечные Жозе Моуринью.

Матч

Реал - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)

Голы

Лингард 45 (0:1). Каземиро 69 (1:1 - пен.).

Состав

Реал: Навас (Касилья, 46), Карвахаль (Хакими, 46), Начо, Марсело (Техеро, 46), Варан (Кесада, 46), Модрич (Ковачич, 46), Кроос (Каземиро, 46), Бэйл, Васкес, Иско, Бензема (Гомес, 46)

Манчестер Юнайтед: Ромеро (де Хеа, 46), Фосу-Менса (Блинд, 46), Байи (Линделёф, 46), Дармиан (Валенсия, ), Джонс (Смоллинг, 46), Перейра А. (Эррера, 46 МакТоминай, 52), Кэррик (Мхитарян, 46), Феллайни, Лингард (Погба, 46), Марсьяль, Рэшфорд (Лукаку, 46)

Место и дата

24 июля 00:05, Левайс, Текстовая трансляция

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