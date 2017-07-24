Жозе Моуринью: Всегда говорю игрокам, чтобы они не рисковали получить травмы в контрольных матчах
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал травму полузащитника Андера Эрреры, полученную в матче Международного кубка чемпионов с мадридским «Реалом».
- Андеру было очень больно, иначе он бы не покинул поле. Нужно дождаться вердикта врачей. Всегда говорю своим футболистам, чтобы они не рисковали здоровьем в товарищеских матчах. Если есть малейшее подозрение на травму - попроси замену, ведь результат матча не важен.
Это был очень болезненный контакт, прямо напротив тренерской скамейки. Возможно, задеты ребра, - цитирует Моуринью «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт клуба.
Напомним, основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победу отпраздновали подопечные Жозе Моуринью.
Матч
Реал - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Лингард 45 (0:1). Каземиро 69 (1:1 - пен.).
Состав
Реал: Навас (Касилья, 46), Карвахаль (Хакими, 46), Начо, Марсело (Техеро, 46), Варан (Кесада, 46), Модрич (Ковачич, 46), Кроос (Каземиро, 46), Бэйл, Васкес, Иско, Бензема (Гомес, 46)
Манчестер Юнайтед: Ромеро (де Хеа, 46), Фосу-Менса (Блинд, 46), Байи (Линделёф, 46), Дармиан (Валенсия, ), Джонс (Смоллинг, 46), Перейра А. (Эррера, 46 МакТоминай, 52), Кэррик (Мхитарян, 46), Феллайни, Лингард (Погба, 46), Марсьяль, Рэшфорд (Лукаку, 46)
Место и дата
24 июля 00:05, Левайс, Текстовая трансляция