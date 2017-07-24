Жозе Моуринью: Всегда говорю игрокам, чтобы они не рисковали получить травмы в контрольных матчах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал травму полузащитника Андера Эрреры, полученную в матче Международного кубка чемпионов с мадридским «Реалом».

- Андеру было очень больно, иначе он бы не покинул поле. Нужно дождаться вердикта врачей. Всегда говорю своим футболистам, чтобы они не рисковали здоровьем в товарищеских матчах. Если есть малейшее подозрение на травму - попроси замену, ведь результат матча не важен.

Это был очень болезненный контакт, прямо напротив тренерской скамейки. Возможно, задеты ребра, - цитирует Моуринью «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт клуба.

Напомним, основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победу отпраздновали подопечные Жозе Моуринью.

