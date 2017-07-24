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Рублев поднялся на 49-ю строчку в рейтинге ATP

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российcкий теннисист Андрей Рублев поднялся с 74-го на 49-е место в мировом рейтинге.

Напомним, Рублев в воскресенье выиграл первый турнир ATP в карьере, победив в финале турнира в Умаге (Хорватия) итальянца Паоло Лоренци со счетом 6:4, 6:2. 

Рейтинг ATP (на 24 июля)

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 7750 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545,
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6325,
5 (5). Станислас Вавринка (Швейцария) — 6140,
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 5075,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4030,
8 (8). Кэй Нисикори (Япония) — 3740,
9 (9). Милош Раонич (Канада) — 3310,
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3160…
32 (33). Карен Хачанов (Россия) — 1249…
48 (49). Даниил Медведев (Россия) — 902…
49 (74). Андрей Рублев (Россия) — 895…
71 (88). Андрей Кузнецов (Россия) — 680…
85 (76). Михаил Южный (Россия) — 605…
98 (92). Евгений Донской (Россия) — 549.


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