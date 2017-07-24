Жозе Моуринью: Марсьяль стал лучше тренироваться и больше выкладываться
Главный тренер «Манчестер
Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об игре форварда Антони Марсьяля в матче
Международного кубка чемпионов с «Реалом» (1:1 по пенальти – 2:1).
«Очевидно, что мы ждем от него более стабильной игры. Думаю, этот матч сложился для него хорошо, поэтому я оставил его на поле на все 90 минут. Он получал удовольствие от игры, пробовал что-то новое. Это важно в таких товарищеских матчах. И это важно для его уверенности.
Молодым игрокам по-прежнему необходимо время, чтобы учиться и прибавлять. Все дело также и в его личных качествах. Могу сказать, что он тренируется лучше, чем раньше, он больше выкладывается. Он стремится к тому, чтобы проявлять свой талант на постоянной основе», – приводит слова Моуринью официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Отметим, что 21-летний француз сделал голевую передачу на полузащитника Джесси Лингарда.
Добавим, что в минувшем сезоне на счету Марсьяля четыре гола и шесть голевых передач в 25 матчах премьер-лиги.
Матч
Реал - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Лингард 45 (0:1). Каземиро 69 (1:1 - пен.).
Состав
Реал: Навас (Касилья, 46), Карвахаль (Хакими, 46), Начо, Марсело (Техеро, 46), Варан (Кесада, 46), Модрич (Ковачич, 46), Кроос (Каземиро, 46), Бэйл, Васкес, Иско, Бензема (Гомес, 46)
Манчестер Юнайтед: Ромеро (де Хеа, 46), Фосу-Менса (Блинд, 46), Байи (Линделёф, 46), Дармиан (Валенсия, ), Джонс (Смоллинг, 46), Перейра А. (Эррера, 46 МакТоминай, 52), Кэррик (Мхитарян, 46), Феллайни, Лингард (Погба, 46), Марсьяль, Рэшфорд (Лукаку, 46)
Место и дата
24 июля 00:05, Левайс, Текстовая трансляция