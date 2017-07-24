Жозе Моуринью: Марсьяль стал лучше тренироваться и больше выкладываться

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об игре форварда Антони Марсьяля в матче Международного кубка чемпионов с «Реалом» (1:1 по пенальти – 2:1).

«Очевидно, что мы ждем от него более стабильной игры. Думаю, этот матч сложился для него хорошо, поэтому я оставил его на поле на все 90 минут. Он получал удовольствие от игры, пробовал что-то новое. Это важно в таких товарищеских матчах. И это важно для его уверенности.

Молодым игрокам по-прежнему необходимо время, чтобы учиться и прибавлять. Все дело также и в его личных качествах. Могу сказать, что он тренируется лучше, чем раньше, он больше выкладывается. Он стремится к тому, чтобы проявлять свой талант на постоянной основе», – приводит слова Моуринью официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что 21-летний француз сделал голевую передачу на полузащитника Джесси Лингарда.

Добавим, что в минувшем сезоне на счету Марсьяля четыре гола и шесть голевых передач в 25 матчах премьер-лиги.