Глава Bellator Скотт Кокер: Все допинг-тесты Емельяненко были чистыми

Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что у российского бойца Федора Емельненко нет проблем с допингом.

«Федор многократно сдавал допинг-тесты перед боями в Калифорнии и Нью-Йорке. Все они были чистыми. Это смешно, что на Федора пытаются оказывать давление таким способом. Он всегда был против использования запрещенных препаратов», – приводит ТАСС слова Кокера.

Напомним, обладатель пояса UFC британец Майкл Биспинг обвинил Емельяненко в том, что, скорее всего, раньше он принимал стероиды, а поражения в Северной Америке являются причиной того, что там более строгий допинг-контроль.

В конце июня Емельяненко дебютировал в Bellator с поражения от американца Мэтта Митриона. Бой завершился нокаутом в первом раунде.