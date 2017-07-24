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Глава Bellator Скотт Кокер: Все допинг-тесты Емельяненко были чистыми

Источник:  ТАССКомментарии

Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что у российского бойца Федора Емельненко нет проблем с допингом.

«Федор многократно сдавал допинг-тесты перед боями в Калифорнии и Нью-Йорке. Все они были чистыми. Это смешно, что на Федора пытаются оказывать давление таким способом. Он всегда был против использования запрещенных препаратов», – приводит ТАСС слова Кокера.

Напомним, обладатель пояса UFC британец Майкл Биспинг обвинил Емельяненко в том, что, скорее всего, раньше он принимал стероиды, а поражения в Северной Америке являются причиной того, что там более строгий допинг-контроль.

В конце июня Емельяненко дебютировал в Bellator с поражения от американца Мэтта Митриона. Бой завершился нокаутом в первом раунде.

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