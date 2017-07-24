Игнашевич и Дзагоев полетели с ЦСКА в Грецию

Юрий Семин: Против ЦСКА играли в три защитника, потому что у нас в составе их всего три и есть

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о тактике своей команды в матче второго тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, что «Локо» победил со счетом 3:1.