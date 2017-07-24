Игнашевич и Дзагоев полетели с ЦСКА в Грецию
В понедельник утром
ЦСКА вылетел в Грецию на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
с АЕКом.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко взял в поездку 20 игроков.
ЦСКА:
вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;
полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев;
нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Отметим, что Игнашевич пока не выходил на поле в нынешнем сезоне, а Дзагоев получил травму в матче второго тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:3).
Напомним, матч АЕК – ЦСКА пройдет 25 июля на стадионе «Спирос Луис» в Афинах.