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Игнашевич и Дзагоев полетели с ЦСКА в Грецию

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

В понедельник утром ЦСКА вылетел в Грецию на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко взял в поездку 20 игроков.

ЦСКА:

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;

полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев;

нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Отметим, что Игнашевич пока не выходил на поле в нынешнем сезоне, а Дзагоев получил травму в матче второго тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:3).

Напомним, матч АЕК – ЦСКА пройдет 25 июля на стадионе «Спирос Луис» в Афинах.

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