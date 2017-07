«Челси» извинился перед Китаем за пост Кенеди в инстаграме

«Челси» опубликовал извинения перед народом Китая за пост защитника Кенеди в инстаграме.

Во время товарищеского матча с «Арсеналом» (3:0) 21-летний бразилец был освистан болельщиками на Пекинском национальном стадионе за то, что за день до этого опубликовал в историях своего инстаграма фото заснувшего на рабочем месте сотрудника правопорядка.

«Несмотря на то, что он быстро удалил сообщение и принес извинения, а клуб также извинился через свои китайские каналы в соцсетях, ущерб был нанесен. «Челси» еще раз приносит искренние извинения.

Действия Кенеди были ошибкой, которая его многому научит. Его поведение не отражает позицию всей команды и не соответствует высоким стандартам и строгим требованиям к молодым игрокам. Он получил строгий выговор и был наказан», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Chelsea football club's player Kenedy posted this pic when the team is playing in China right now. #SayNoToRacism pic.twitter.com/15EmkxqTTU