«Челси» извинился перед Китаем за пост Кенеди в инстаграме
«Челси» опубликовал
извинения перед народом Китая за пост защитника Кенеди в инстаграме.
Во время товарищеского матча с «Арсеналом» (3:0) 21-летний бразилец был освистан болельщиками на Пекинском национальном стадионе за то, что за день до этого опубликовал в историях своего инстаграма фото заснувшего на рабочем месте сотрудника правопорядка.
«Несмотря на то, что он быстро удалил сообщение и принес извинения, а клуб также извинился через свои китайские каналы в соцсетях, ущерб был нанесен. «Челси» еще раз приносит искренние извинения.
Действия Кенеди были ошибкой, которая его многому научит. Его поведение не отражает позицию всей команды и не соответствует высоким стандартам и строгим требованиям к молодым игрокам. Он получил строгий выговор и был наказан», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Chelsea football club's player Kenedy posted this pic when the team is playing in China right now. #SayNoToRacism pic.twitter.com/15EmkxqTTU— azpity (@azpi1130) 22 июля 2017 г.
Также клуб опубликовал извинения самого Кенеди: «Я бы хотел извиниться перед народом Китая за нанесенное оскорбление. Я не намеревался кого-то оскорбить или обидеть, и теперь понимаю, что мои высказывания были совершенно неуместны.
Я хотел бы заявить, что испытываю огромное уважение и восхищение к китайскому народу и стране.
Я бы также хотел извиниться перед «Челси» и всеми партнерами по команде, которых я подвел, написав свои посты. Я полностью понимаю ответственность, которую несу, представляя свой клуб, и я не намеревался создать трудности и проявить неуважение».
Матч
Голы
Виллиан 41 (0:1). Батшуайи 43 (0:2). Батшуайи 49 (0:3).
Состав
Арсенал: Оспина (Мартинес, 77), Брэмолл (Уэлбек, 46), Монреаль (Эль-Ненни, 46), Мертезакер (Косьельни, 46), Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Мэйтленд-Найлс (Колашинац, 46), Озил, Джака (Коклен, 46), Айвоби, Ляказетт (Жиру, 46)
Челси: Куртуа (Кабальеро, 46), Луис, Алонсо (Кенеди, 70), Кэйхилл, Аспиликуэта, Канте, Фабрегас, Виллиан, Мозес, Батшуайи, Педро (Бога, 29)
Предупреждения:
Колашинац, 75 - нет
Место и дата
22 июля 14:40, Национальный, Текстовая трансляция