Москва или Сочи могут принять чемпионат мира по боксу
Источник: ТАССКомментарии
Чемпионат мира 2019
года может пройти в Москве или Сочи, сообщил генеральный секретарь Федерации
бокса России Умар Кремлев.
Россия будет претендовать на проведение турнира, хозяин которого определится в ходе заседания исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA).
«Рассматриваются Москва и Сочи», – приводит ТАСС слова Кремлева.
Напомним, исполком AIBA начнет работу в понедельник в Москве. Также на нем будет определено место проведения конференции организации в 2018 году.
Добавим, что в 2017 году чемпионат мира примет Гамбург с 22 по 30 сентября.
В Москве чемпионат мира проходил один раз – в 1989 году.
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