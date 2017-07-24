Москва или Сочи могут принять чемпионат мира по боксу

Чемпионат мира 2019 года может пройти в Москве или Сочи, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Россия будет претендовать на проведение турнира, хозяин которого определится в ходе заседания исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA).

«Рассматриваются Москва и Сочи», – приводит ТАСС слова Кремлева.

Напомним, исполком AIBA начнет работу в понедельник в Москве. Также на нем будет определено место проведения конференции организации в 2018 году.

Добавим, что в 2017 году чемпионат мира примет Гамбург с 22 по 30 сентября.

В Москве чемпионат мира проходил один раз – в 1989 году.