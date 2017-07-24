Александр Бубнов: «Арсенал» победит «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 2-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «СКА-Хабаровском».

– «Арсенал» неплохо выглядел с «Локомотивом», но не смог зацепиться за очки. Теперь подопечные Миодрага Божовича обязаны это делать. Когда еще, если не в домашнем споре с выходцем из ФНЛ, за плечами которого утомительный путь из Хабаровска в Тулу и отсутствие опыта выступлений в РФПЛ? Любой результат кроме победы будет плохим для «Арсенала». Впрочем, СКА произвел неплохое впечатление в матче с «Зенитом», поэтому не исключаю ничьей. Прогноз: 1:0, – приводит слова Бубнова портал Sportbox.ru.

Матч пройдет сегодня в Туле, начало – в 19.30 мск.