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Александр Бубнов: «Арсенал» победит «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 2-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «СКА-Хабаровском».

«Арсенал» неплохо выглядел с «Локомотивом», но не смог зацепиться за очки. Теперь подопечные Миодрага Божовича обязаны это делать. Когда еще, если не в домашнем споре с выходцем из ФНЛ, за плечами которого утомительный путь из Хабаровска в Тулу и отсутствие опыта выступлений в РФПЛ? Любой результат кроме победы будет плохим для «Арсенала». Впрочем, СКА произвел неплохое впечатление в матче с «Зенитом», поэтому не исключаю ничьей. Прогноз: 1:0, – приводит слова Бубнова портал Sportbox.ru.

Матч пройдет сегодня в Туле, начало – в 19.30 мск.

Матч

Арсенал - СКА-Хабаровск

Место и дата

24 июля 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция

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