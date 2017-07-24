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Пилот из США выиграл первый в России этап чемпионата мира по авиагонкам

Источник:  Лента.РуКомментарии

Американец Кирби Чемблисс выиграл первый в истории России этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull AirRace, сообщает «Лента.ру».

В соревнованиях, состоявшихся в Казани, приняли участие 23 пилота из 15 стран мира.

«Безошибочное пилотирование – ключ к успеху, именно к этому мы и стремимся. Вся команда работает над верной стратегией, траекторией полета и самолетом. В начале сезона у нас не все получалось, но каждую гонку мы рассматриваем отдельно. Если продолжим побеждать и дальше – выиграем чемпионат. В России было здорово», – заявил Чемблисс.

Чемблисс – единственный из действующих пилотов, кто выступает в серии Red Bull Air Race с момента ее основания в 2003 году. Сейчас у американского спортсмена 40 очков, на один балл отстают японец Есихидэ Муроя Муроя и чех Мартин Шонка, еще на один – канадец Пит Маклауд.

Следующий, шестой этап сезона пройдет 2-3 сентября в португальском Порту. 

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