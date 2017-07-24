Бернардески прибыл в «Ювентус» на медосмотр (видео)
Источник: ФК «Ювентус»Комментарии
Полузащитник «Фиорентины»
Федерико Бернардески прибыл в расположение «Ювентуса» на медосмотр, сообщает
официальный твиттер чемпионов Италии.
Ранее стало известно, что клубы согласовали трансфер 23-летнего полузащитника за 40 миллионов евро. Кроме того, «Фиорентина» получит десять процентов компенсации при последующей перепродажи игрока.
.@fbernardeschi è al #JMedical! ⚪⚫ pic.twitter.com/Xx6rLCoOC6— JuventusFC (@juventusfc) 24 июля 2017 г.
Ожидается, что Бернардески подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт с зарплатой в четыре миллиона евро в год.
Бернардески провел три сезона в «Фиорентине» и в 72 матчах серии A забил 14 голов и сделал 12 голевых передач.
В составе сборной Италии на счету полузащитника один гол в девяти матчах.
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