Бернардески прибыл в «Ювентус» на медосмотр (видео)

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Бернардески прибыл в расположение «Ювентуса» на медосмотр, сообщает официальный твиттер чемпионов Италии.

Ранее стало известно, что клубы согласовали трансфер 23-летнего полузащитника за 40 миллионов евро. Кроме того, «Фиорентина» получит десять процентов компенсации при последующей перепродажи игрока.

Ожидается, что Бернардески подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт с зарплатой в четыре миллиона евро в год.

Бернардески провел три сезона в «Фиорентине» и в 72 матчах серии A забил 14 голов и сделал 12 голевых передач.

В составе сборной Италии на счету полузащитника один гол в девяти матчах.