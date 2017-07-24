Ефимова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м брассом со вторым временем
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на 100 м брассом со вторым результатом.
Победила в квалификации Лилли Кинг (США). Другая россиянка Наталья Иванеева отбор не прошла.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) с 14 по 30 июля.
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