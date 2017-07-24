«Лацио» не продаст Милинковича-Савича в «Ювентус» меньше чем 70 миллионов

«Лацио» назвал цену за полузащитника Сергея Милинковича-Савича, интерес к которому проявляет «Ювентус».

Как сообщает Il Messaggero, «Лацио» намерен сохранить 22-летнего серба в команде. И только рекордное предложение в размере 70-80 миллионов евро может заставить руководство столичного клуба рассмотреть вариант продажи игрока.

Ранее агент Милинковича-Савича заявил, что полузащитник предпочел бы остаться в «Лацио», тогда как брат игрока сообщил, что серб хочет играть только в «Ювентусе».

Милинкович-Савич провел два сезона в «Лацио» после перехода из «Генка» и в 59 матчах серии A забил пять голов.