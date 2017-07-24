Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Реал1 : 1 (1:2)Манчестер Юнайтед
Футбол  Арсенал Тула- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лацио» не продаст Милинковича-Савича в «Ювентус» меньше чем 70 миллионов

Источник:  Football ItaliaКомментарии

«Лацио» назвал цену за полузащитника Сергея Милинковича-Савича, интерес к которому проявляет «Ювентус».

Как сообщает Il Messaggero, «Лацио» намерен сохранить 22-летнего серба в команде. И только рекордное предложение в размере 70-80 миллионов евро может заставить руководство столичного клуба рассмотреть вариант продажи игрока.

Ранее агент Милинковича-Савича заявил, что полузащитник предпочел бы остаться в «Лацио», тогда как брат игрока сообщил, что серб хочет играть только в «Ювентусе».

Милинкович-Савич провел два сезона в «Лацио» после перехода из «Генка» и в 59 матчах серии A забил пять голов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бернардески прибыл в «Ювентус» на медосмотр (видео)Полузащитник «Фиорентины» Федерико Бернардески прибыл в расположение «Ювентуса» на медосмотр, сообщает официальный твиттер чемпионов Италии.«Спартак» теряет игроков, а «Зенит» покупает еще одного аргентинца (видео)«Спартак» теряет игроков, а «Зенит» покупает еще одного аргентинца (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Арсен Венгер: Санчес в «ПСЖ»? Прессе нужно о чем-то писатьГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Алексис Санчес может перейти в «ПСЖ».Пике заявил, что Неймар останется в «Барселоне»Защитник «Барселоны» Жерар Пике в своем твиттере выложил фотографию с нападающим команды Неймаром. Он заявил, что бразилец не покинет «Барсу».«Челси» проявляет интерес к Кандреве«Челси» интересуется полузащитником миланского «Интера» Антонио Кандревой. Об этом сообщают итальянские СМИ.Экс-защитник «Ростова» Милич сменил «Фиорентину» на «Олимпиакос»Хорватский защитник Хрвое Милич покинул «Фиорентину» и стал игроком «Олимпиакоса». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.ЦСКА подпишет кенийского форварда? Таблица трансферов РФПЛЦСКА подпишет кенийского форварда? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Кротоне» подписал Мариано ИскоБывший полузащитник «Катаньи» и «Кьево» Мариано Иско подписал контракт с «Кротоне». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Защитник «Колона» Конти близок к переходу в «Зенит»Как сообщает TyC Sports, защитник «Колона» Херман Конти может перейти в «Зенит».Роналду советует Неймару дождаться предложения «Манчестер Юнайтед»Лидер «Реала» Криштиану Роналду посоветовал нападающему «Барселоны» Неймару не спешить подписывать контракт с «ПСЖ».«ПСЖ» может выплатить 222 млн евро за Неймара через фонд катарских владельцевСтали известны детали возможного перехода нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ». Об этом информирует Marca.ЦСКА интересуется форвардом «Гуйчжоу Чжичэн»Форвард «Гуйчжоу Чжичэн» Майкл Олунга может перейти в ЦСКА. Об этом информирует Nairobi News.Самюэль Это'О может стать игроком «Фенербахче»Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это′О подписать контракт с турецким «Фенербахче».«Динамо» может арендовать полузащитника «Зенита» ЦаллаговаИсполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов рассказал, что клуб заинтересован в аренде полузащитника «Зенита» Евгения Кречетова.Эрнесто Вальверде: «Барселоне» не обойтись без НеймараГлавный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил важность для команды нападающего Неймара.Очередной конфуз «Зенит Арены» и гол-шедевр «Краснодара» (видео)Очередной конфуз «Зенит Арены» и гол-шедевр «Краснодара» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Кристиан Эриксен: Большие траты на трансферы – особенность английских клубовПолузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен поделился своим видением трансферной политики европейских футбольных клубов.В сферу интересов «Зенита» попал 23-летний защитник из АргентиныЗащитник аргентинского футбольного клуба «Колон» Херман Конти попал в сферу интересов «Зенита», сообщает TyC Sports.Дубль Неймара принес победу «Барселоне» в матче с «Ювентусом»В рамках Международного кубка чемпионов «Барселона» в США обыграл «Ювентус» со счетом 2:1.«Рома» объявила о переходе Коларова из «Манчестер Сити» (фото)«Рома» объявила о переходе Коларова из «Манчестер Сити» (фото)Защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов стал игроком «Ромы», сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Плавание
Ефимова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м брассом со вторым временем
Футбол
Анатолий Бышовец: Впереди у «Спартака» важные матчи. Не вижу никакой трагедии в этих ничьих
Футбол
Бернардески прибыл в «Ювентус» на медосмотр (видео)
Бокс
Москва или Сочи могут принять чемпионат мира по боксу
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Лацио
Лациокалендарьстатистика
Сергей Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савичвсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы