«Лацио» не продаст Милинковича-Савича в «Ювентус» меньше чем 70 миллионов
Источник: Football ItaliaКомментарии
«Лацио» назвал цену
за полузащитника Сергея Милинковича-Савича, интерес к которому проявляет «Ювентус».
Как сообщает Il Messaggero, «Лацио» намерен сохранить 22-летнего серба в команде. И только рекордное предложение в размере 70-80 миллионов евро может заставить руководство столичного клуба рассмотреть вариант продажи игрока.
Ранее агент Милинковича-Савича заявил, что полузащитник предпочел бы остаться в «Лацио», тогда как брат игрока сообщил, что серб хочет играть только в «Ювентусе».
Милинкович-Савич провел два сезона в «Лацио» после перехода из «Генка» и в 59 матчах серии A забил пять голов.
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