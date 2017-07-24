Тарасевич и Колесников вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м на спине
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россияне Григорий Тарасевич и Климент Колесников вышли в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на 100 м на спине.
Тарасевич показал третье время (53,18), Колесников – 16-е (54,51). Победителем квалификации стал китаец Сю Цзяю (52,77).
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) с 14 по 30 июля.
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