Довгалюк и Красных отобрались в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м кролем

Россияне Михаил Довгалюк и Александр Красных вышли в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на 200 м кролем.

Довгалюк показал третий результат (1.46,47), Красных – пятый (1.46,51). Победил в квалификации представитель Китая Сунь Ян (1.45,78).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) с 14 по 30 июля.