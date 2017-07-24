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Ари: Я хотел сохранить мяч, но Головин очень сильно ударил мне по ногам

Источник:  «Известия»Комментарии

Форвард «Локомотива» Ари рассказал о травме колена, которую он получил в матче второго тура премьер-лиги с ЦСКА (3:1) на «Арене ЦСКА».

«Я хотел сохранить мяч, но он (Александр Головин) очень сильно ударил мне по ногам. В этот момент я почувствовал жуткую боль. Именно поэтому я начал кричать и плакать... Сразу подумал о том, что придется делать операцию. Потому что эти ощущения были похожи на ту боль, которую я ощутил после прошлой травмы, когда мне пришлось-таки делать операцию. Тогда это случилось тоже в матче против ЦСКА.

Для меня игра с ЦСКА была чем-то наподобие реванша. Это было фантастикой, мы выиграли со счетом 3:1. Я забил гол и очень счастлив. Но моя травма всё омрачила. Очень бы хотелось обойтись без операции и скорее вернуться на поле. Мы начали сезон очень хорошо, и нужно продолжать в том же духе», – приводят «Известия» слова Ари.

Напомним, в субботу «Локомотив» сообщил, что Ари пропустит ближайшие матчи. При этом МРТ бразильцу будет произведено позднее.

Матч

ЦСКА - Локомотив - 1:3 (1:1)

Голы

Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов

Предупреждения:

Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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