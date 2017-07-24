Ари: Я хотел сохранить мяч, но Головин очень сильно ударил мне по ногам

Форвард «Локомотива» Ари рассказал о травме колена, которую он получил в матче второго тура премьер-лиги с ЦСКА (3:1) на «Арене ЦСКА».

«Я хотел сохранить мяч, но он (Александр Головин) очень сильно ударил мне по ногам. В этот момент я почувствовал жуткую боль. Именно поэтому я начал кричать и плакать... Сразу подумал о том, что придется делать операцию. Потому что эти ощущения были похожи на ту боль, которую я ощутил после прошлой травмы, когда мне пришлось-таки делать операцию. Тогда это случилось тоже в матче против ЦСКА.

Для меня игра с ЦСКА была чем-то наподобие реванша. Это было фантастикой, мы выиграли со счетом 3:1. Я забил гол и очень счастлив. Но моя травма всё омрачила. Очень бы хотелось обойтись без операции и скорее вернуться на поле. Мы начали сезон очень хорошо, и нужно продолжать в том же духе», – приводят «Известия» слова Ари.

Напомним, в субботу «Локомотив» сообщил, что Ари пропустит ближайшие матчи. При этом МРТ бразильцу будет произведено позднее.