КДК РФС рассмотрит поведение Семина, Гончаренко, а также болельщиков «Зенита» и «Спартака»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие вопросы будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета.

«По матчу ЦСКА и «Локомотива» рассмотрим выход главных тренеров обоих клубов Семина и Гончаренко за пределы технической зоны.

По матчу «Зенит» – «Рубин» – болельщики «Зенита» бросали посторонние предметы, бумажные ленты.

По матчу «Уфа» – «Спартак» – перед началом встречи из гостевого сектора на поле выбежал болельщик «Спартака», болельщики «Спартака» на протяжении всего матча сидели на ограждении гостевого сектора», – приводит «Р-Спорт» слова Григорьянца.

Добавим, что заседание КДК РФС по матчам второго тура премьер-лиги пройдет в среду в Москве.