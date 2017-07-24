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КДК РФС рассмотрит поведение Семина, Гончаренко, а также болельщиков «Зенита» и «Спартака»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие вопросы будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета.

«По матчу ЦСКА и «Локомотива» рассмотрим выход главных тренеров обоих клубов Семина и Гончаренко за пределы технической зоны.

По матчу «Зенит» – «Рубин» – болельщики «Зенита» бросали посторонние предметы, бумажные ленты.

По матчу «Уфа» – «Спартак» – перед началом встречи из гостевого сектора на поле выбежал болельщик «Спартака», болельщики «Спартака» на протяжении всего матча сидели на ограждении гостевого сектора», – приводит «Р-Спорт» слова Григорьянца.

Добавим, что заседание КДК РФС по матчам второго тура премьер-лиги пройдет в среду в Москве.

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