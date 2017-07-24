Евгений Попихин: Жду, что молодые ребята в «СКА-Неве» будут показывать хороший результат

Главный тренер «СКА-Невы» Евгений Попихин поделился мнением о тренировочном процессе и ожиданиях от нового сезона.

- Впечатления от первых дней тренировок со «СКА-Невой» самые позитивные. Здесь уже вовсю идет тренировочный процесс, ребята работают с полной самоотдачей, и я вижу их заинтересованность – вот это меня радует.

- У вас большой опыт работы в КХЛ, но тренировать клубы ВХЛ пока не доводилось. Чего ждете от лиги?

- Я посмотрел несколько игр плей-офф прошлого и позапрошлого сезонов. Могу сказать, что уровень здесь очень хороший. Жду, что молодые ребята будут делать успехи, показывать хороший результат. Главная задача для нас – это подготовка резерва, но и результат тоже стоит не на последнем месте. В Санкт-Петербурге очень большой интерес к хоккею, поэтому здесь просто нельзя плохо играть, - приводит слова Попихина официальный сайт «СКА-Невы».

Напомним, Попихин был официально назначен главным тренером «СКА-Невы» в июле 2017-го, сменив на этом посту Петра Воробьева.

Сезон-2016/17 «СКА-Нева» завершила на стадии четвертьфинала, где проиграла тюменскому «Рубину». Счет в серии - 3:4.

Ранее Попихин возглавлял «Нефтехимик», «Амур», «Автомобилист», нижегородское «Торпедо», мытищинский «Химик», молодежную сборную России и швейцарский «Фрибур-Готтерон».