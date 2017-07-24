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Виталий Мутко: Победы в фехтовании не должны быть для нас большой неожиданностью

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко оценил выступление сборной России по фехтованию на чемпионате мира в Лейпциге.

«На самом деле победы в фехтовании не должны быть для нас большой неожиданностью даже когда некоторые лидеры взяли паузу и не выступают. Это приятно. Федерация (фехтования России) работает, появляются новые имена, есть определенная скамейка запасных, есть организованный процесс, прекрасная материальная база.

Поэтому в целом (в победах Гудковой и Жеребченко) ничего удивительного нет. Парни и девчонки – молодцы! Если раньше только в сабле мы могли на что-то серьезно рассчитывать, то сейчас успеха добиваемся во всех видах оружия. Надеюсь, что далее так же будет продолжаться, впереди длинный олимпийский цикл», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, накануне Татьяна Гудкова выиграла золото в индивидуальном первенстве в шпаге, а Дмитрий Жеребченко – в рапире.

После шести дней турнира Россия занимает первое место в общекомандном зачете с тремя золотыми и одной бронзовой медалями.

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