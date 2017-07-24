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Георгий Чантурия: Очень счастлив! После восьми месяцев без футбола я вышел на поле

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Нападающий «Урала» Георгий Чантурия прокомментировал победу над «Динамо» во втором туре РФПЛ (1:0). Грузинский форвард стал автором победного гола.

– Что произошло в моменте, когда вы забили мяч.
– Там была ситуация, в которой я мог сделать передачу или пробить по воротам. Я принял решение сделать полуудар – полупас, и если бы кого-то из моих партнеров мяч задел, то кто-то из них стал бы автором гола. Но получилось так, что никто мяча не коснулся и я забил прямым ударом. Самое главное, что команда взяла очень важные три очка. Мы все очень счастливы сейчас.

– Ехали в Москву за победой? Ожидали, что все так удачно сложится?
– Конечно. У нас очень хороший коллектив, мы выходим на каждую игру с желанием добиться победы.

– Что вам сказал после матча Александр Тарханов?
– Он поздравил и сказал теплые слова. Последний раз я играл восемь месяцев назад и сейчас после 8-месячной паузы впервые появился на поле.

– Сами довольны своей игрой?
– Конечно, я очень счастлив! После восьми месяцев без футбола я вышел на поле. Сыграл, правда, пятнадцать минут, но получилось забить, и мы взяли очень важные три очка.

– Вскоре после вашего выхода на поле, произошел эпизод, когда вы упали и схватился за ногу. Честно говоря, были опасения, не рецидив ли это старой травмы. Что там произошло?
– Ничего страшного там не было. Меня ударили сзади по ногам, и через три-четыре секунды я уже нормально себя чувствовал и мог продолжать играть.

– Как оцениваете свою игровую форму, ведь вы все-таки очень много пропустили?
– Я тренируюсь каждый день, тренируюсь очень усердно, чтобы как можно раньше быть готовым проводить на поле полный матч. Сейчас, думаю, что уже нахожусь в нормальном состоянии для игры, – приводит слова нападающего официальный сайт «Урала».

Матч

Динамо - Урал - 0:1 (0:0)

Голы

Чантурия 89 (0:1).

Состав

Динамо: Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соу (Сапета, 36), Зотов, Соснин, Ионов (Луценко, 79), Бечирай (Вандерсон, 52), Панченко

Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Бикфалви, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Григорьев (Бавин, 87), Лунгу (Чантурия, 78)

Предупреждения:

нет - Меркулов, 57; Бавин, 90

Место и дата

23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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