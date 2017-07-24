Анатолий Бышовец: У «Локомотива» сейчас очень хороший подбор футболистов

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о лидерстве «Локомотива» в РФПЛ. После двух туров у московской команды 6 очков.

– Лидерство «Локомотива» – это надолго?

– Железнодорожники уверенно обыграли ЦСКА и тем самым взяли реванш за крупное поражение в прошлом сезоне. Плюс армейцы абсолютно бездарно действовали в обороне. «Арсенал» же подопечные Юрия Семина обязаны были дожимать.

– На старте сезона железнодорожники играют строго от обороны, делая ставку на контратаки. Команда будет так действовать и в дальнейшем или это ситуационно?

– «Локо» и в прошлом сезоне использовал ту же тактику. Такова концепция и кредо Семина. Считаю, у железнодорожников сейчас очень хороший подбор футболистов. Имеются серьезные внутренние резервы.

– В матче с ЦСКА в основе вышел 19-летний Михаил Лысов, который играл персонально против Марио Фернандеса. Как вам его действия?

– Конечно, ему было очень тяжело противодействовать такому мастеру, но, считаю, в целом он со своей задачей справился. По крайней мере серьезных ошибок Михаил не допустил. Можно сказать, у этого футболиста есть потенциал, но его еще надо реализовать. По одному матчу судить сложно.

Что касается большого количества молодых игроков в составе «Локо», то в этом вопросе очень важен баланс. Когда «Динамо» вылетело в ФНЛ, в составе команды было слишком много молодежи. Хорошо, когда группу начинающих футболистов разбавляют опытные игроки. У «Локо» в этом плане проблем нет. Тем более состав команды сейчас пополнил еще один зрелый мастер – Мацей Рыбусь. А молодость тоже относительна. Тому же Дмитрию Баринову уже 20 лет. Это не 16 и не 17, – приводит слова Бышовца RT.