«Авангард» подписал контракт с Петерссоном
Источник: ХК «Авангард»Комментарии
Форвард Андре Петерссон
подписал контракт с «Авангардом», сообщает официальный сайт клуба. Контракт
26-летнего шведа с «ястребами» рассчитан на один год.
Ранее Петерссон выступал в КХЛ в «Сочи» и набрал 113 (58+55) очков в 146 матчах КХЛ.
«С обновлением линии атаки нашей команде нужен был креативный нападающий, – прокомментировал подписание контракта со шведом генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев. – Петерссон – игровик, универсал, способный бросить и отдать, исполнитель высокого класса, который, как мы рассчитываем, усилит нашу игру в большинстве».
До переезда в Россию Петерссон играл на родине за «ХВ-71», после чего провел три сезона в Северной Америке в системах «Оттавы» и «Анахайма».
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