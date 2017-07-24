«Авангард» подписал контракт с Петерссоном

Форвард Андре Петерссон подписал контракт с «Авангардом», сообщает официальный сайт клуба. Контракт 26-летнего шведа с «ястребами» рассчитан на один год.

Ранее Петерссон выступал в КХЛ в «Сочи» и набрал 113 (58+55) очков в 146 матчах КХЛ.

«С обновлением линии атаки нашей команде нужен был креативный нападающий, – прокомментировал подписание контракта со шведом генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев. – Петерссон – игровик, универсал, способный бросить и отдать, исполнитель высокого класса, который, как мы рассчитываем, усилит нашу игру в большинстве».

До переезда в Россию Петерссон играл на родине за «ХВ-71», после чего провел три сезона в Северной Америке в системах «Оттавы» и «Анахайма».