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«Бней Иегуда» – «Зенит». Матч обслужит арбитр из Черногории

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

36-летний рефери из Черногории Никола Дабанович назначен главным арбитром первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Бней Иегуда» - «Зенит».

Помогать ему будут Джорджие Ражнатович и Александар Джиканович. Резервный арбитр – Милован Милачич.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Бней Иегудой» состоится 27 июля в израильской Петах-Тикве. Ответный матч пройдет 3 августа на стадионе «Санкт-Петербург».

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