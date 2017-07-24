«Бней Иегуда» – «Зенит». Матч обслужит арбитр из Черногории
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
36-летний рефери из Черногории Никола Дабанович назначен главным арбитром первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Бней Иегуда» - «Зенит».
Помогать ему будут Джорджие Ражнатович и Александар Джиканович. Резервный арбитр – Милован Милачич.
Напомним, матч между «Зенитом» и «Бней Иегудой» состоится 27 июля в израильской Петах-Тикве. Ответный матч пройдет 3 августа на стадионе «Санкт-Петербург».
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