Ярослав Годзюр: Мы хорошо начали сезон

Голкипер «Урала» Ярослав Годзюр прокомментировал победу над «Динамо» во втором туре РФПЛ (1:0).

– Было, наверное, минут десять тяжелых во втором тайме, ближе к концу встречи. А так, по игре могу сказать, что мы больше контролировали мяч и были ближе к победе. Думаю, закономерно то, что мы выиграли.

– В первые минуты «Динамо» также достаточно активно давило. Готовились к такому началу со стороны хозяев поля?

– Да, мы готовились к этому. Знали, что «Динамо» агрессивно постарается начать игру, также как и со «Спартаком». Были к этому готовы. Знали, что вся острота идет от Панченко. В принципе, ребята заблокировали центральную зону, и ударов по воротам от Панченко, если я не ошибаюсь, вообще не было. В общем, к чему готовились, все вроде сделали правильно.

– Футболисты «Динамо» часто «грузили» мяч в штрафную навесами, и вам часто приходилось играть на выходах. Не самое приятное для любого вратаря занятие. Насколько уверенно чувствовали себя сегодня в этом компоненте?

– Соперники старались играть флангами. Мы знали, что правый фланг у них активный – от Козлова и Ионова идет много верховых передач. Да-да, тяжело было. Но там где я не играл на выходах, защитники переигрывали своих оппонентов. Так что остроты серьезной не было.

– Когда «Динамо» стало активней атаковать во втором тайме, «Уралу» тяжело было поначалу отодвинуть игру от своих ворот. Почему не сразу удалось это сделать?

– Да. Мы «подсели» во втором тайме. Пытались выдавливать линией обороны. Но все равно это еще связано и с психологией. Когда команда играет на выезде, ничья – это удовлетворительный результат. Каждое очко очень ценное. Поэтому психологически команда сама садилась в оборону. Цена ошибки очень высока была. Но так получилось, что мы не только удержали ничью, но и выиграли этот матч. Спасибо Жоре, очень красивый гол забил!

– Партнеры по команде после игры не просили вас «проставиться» за первый сухой матч?

– Григорий Викторович намекнул на это (смеется).

– 4 очка в первых двух турах. Хороший старт для «Урала» в сезоне?

– Если адекватно смотреть на вещи, то, наверное, это хороший старт. В первой игре чуть-чуть нам не повезло. Матч ничейный был, но обидно, что мы упустили победу, ведя в счете. Зато здесь выиграли на выезде. Я думаю, мы хорошо начали сезон, – приводит слова вратаря официальный сайт «Урала».