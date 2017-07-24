«Рубин» подписал американского нападающего

Форвард Джон Пушкар продолжит карьеру в тюменском «Рубине», сообщает официальный сайт клуба.

28-летний американец предыдущие два года провел в клубе ECHL (Лига Восточного побережья) «Юта Гриззлис».

В минувшем сезоне центральный нападающий набрал 43 (22+21) очка в 63 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+6» и 108 минутах штрафа. Также на его счету 4 (1+3) очка в пяти матчах плей-офф.

Отметим, что ранее в «Рубин» перешел другой легионер из Северной Америки – канадский защитник Курт Гогол.

Добавим, что в сезоне 2016/2017 «Рубин» занял десятое место в регулярном чемпионате ВХЛ, после чего дошел до полуфинала плей-офф.