Кубица примет участие в тестах «Рено» после Гран-при Венгрии

«Рено» объявила о том, что бывший призовой пилот команды Роберт Кубица примет участие в тестах команды после Гран-при Венгрии.

32-летний Кубица будет управлять «Рено» во второй день тестов, которые начнутся в следующий вторник на трассе «Хунгароринг».

«После этих тестов мы тщательно проанализируем собранную информацию, чтобы определить, при каких условиях возможно возвращение Роберта в гонки в предстоящие сезоны», – приводит Motorsport.com слова руководителя «Рено» Сириля Абитебуля.

Напомним, Кубица выступал в «Рено» в 2010 году, после чего приостановил гоночную карьеру из-за повреждений, полученных в аварии в Италии. С 2013 года Кубица стал выступать в раллийных чемпионатах.