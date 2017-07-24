Кузнецова сохранила восьмое место рейтинга WTA
В понедельник был опубликован обновленный рейтинг WTA.
Лидировать продолжает Каролина Плишкова из Чехии. Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмую строчку.
Рейтинг WTA
Версия от 24 июля
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) – 6855
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6670
3 (3). Ангелика Кербер (Германия) – 5975
4 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4990
5 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4935
6 (7). Каролина Возняцки (Дания) – 4780
7 (4). Йоханна Конта (Великобритания) – 4750
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 4500
9 (9). Винус Уильямс (США) – 4157
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) – 3985
...18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2160
19 (19). Елена Веснина (Россия) – 2121
...33 (31). Дарья Касаткина (Россия) – 1520
...59 (59). Екатерина Макарова (Россия) – 1025
...67 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) – 933
...84 (85). Евгения Родина (Россия) – 712
...88 (92). Екатерина Александрова (Россия) – 686
...173 (171). Мария Шарапова (Россия) – 310