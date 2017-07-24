Рублев поднялся на 38-е место Чемпионской гонки ATP
Российские теннисисты Андрей Рублев, Андрей Кузнецов и Евгений Донской поднялись в Чемпионской гонке ATP.
Первое место остается за испанцем Рафаэлем Надалем.
Чемпионская гонка ATP
Версия от 24 июля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7095 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6545
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 3345
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) – 3150
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 2905
6 (6). Александр Зверев (Германия) – 2710
7 (7). Новак Джокович (Сербия) – 2585
8 (8). Энди Маррей (Великобритания) – 2290
9 (9). Григор Димитров (Болгария) – 1925
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) – 1905
...35 (35). Карен Хачанов (Россия) – 810
...38 (53). Андрей Рублев (Россия) – 773
...48 (44). Даниил Медведев (Россия) – 637
...76 (95). Андрей Кузнецов (Россия) – 456
...90 (94). Евгений Донской (Россия) – 394