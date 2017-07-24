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Карло Анчелотти: Видаль останется в «Баварии» на 100 процентов, Саншеш может уйти

Источник:  FourFourTwoКомментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти перед матчем Международного кубка чемпионов с «Челси» исключил возможность ухода из команды чилийца Артуро Видаля, при этом подтвердил возможный уход португальца Ренату Саншеша.

«Видаль не уйдет. Он наш игрок. Я полностью уверен в нем. Я знаю, что ходят слухи, мы к ним привыкли. Но Видаль останется с нами на 100 процентов. Я убежден в этом.

Что касается Саншеша, то окно открыто до 31 августа. На данный момент он тренируется с нами. У нас есть время, чтобы принять решение. Существует вероятность, что он уйдет, но также есть шанс, что он останется», – приводит FourFourTwo слова Анчелотти.

Напомним, 19-летний Саншеш перешел в «Баварию» из «Бенфики» год назад и в минувшем сезоне провел 17 матчей в бундеслиге.

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