Анатолий Бышовец: Никаких чудес от ЦСКА в Лиге чемпионов я не жду

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением об игре ЦСКА на старте сезона. После двух туров у армейцев 3 очка.

– ЦСКА на старте сезона испытывает серьезные проблемы в обороне. С чем это связано? Ведь еще несколько месяцев назад армейцы в РФПЛ практически не пропускали.

– У команды есть проблемы не только в обороне, но и в атаке. В игре с «Локо» Виктор Гончаренко принял решение действовать фактически без флангов, и эта тактика себя не оправдала. Армейцам не удавалось проходить насыщенную оборону соперника через центр. В итоге и Александр Головин, и Алан Дзагоев практически выпали из игры. А потом еще и Бибраса Натхо заменили. После этой рокировки игра ЦСКА в центре поля окончательно развалилась.

А оборона армейцев провела откровенно неудачный матч. Мы видим, что хромает взаимодействие между братьями Березуцкими и Виктором Васиным. С Сергеем Игнашевичем линия защиты ЦСКА выглядит куда монолитнее. Васин несколько выпадает из игры ЦСКА, и здесь уже приходится говорить о его футбольных качествах. Например, Виктору не хватает стартовой скорости.

– Соответствует ли этот защитник уровню вице-чемпиона?

– Потенциал у Васина есть, но его нужно раскрывать. Ему 29 лет? А что делать! В конце концов, оборона ЦСКА – это не только Виктор, а плод групповых взаимодействий Березуцких, Васина, Марио Фернандеса, Георгия Щенникова и Понтуса Вернблума.

– Если армейцы так никого и не приобретут летом, что не исключено, могут ли они рассчитывать на попадание в групповой этап Лиги чемпионов?

– Никаких чудес от ЦСКА в Лиге чемпионов я не жду. В группу они еще могут попасть, но не больше. Состава армейцев и прежде не хватало на то, чтобы побороться за путевку в плей-офф. Для этого необходимы другие тренерские и футбольные ресурсы, – приводит слова Бышовца RT.