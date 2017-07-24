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Молло будет заявлен за «Зенит-2»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло будет заявлен за вторую команду сине-бело-голубых, которая выступает в ФНЛ, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, до закрытия трансферного окна француза попытаются устроить в другую команду, а пока он будет играть в «Зените-2».

Ранее СМИ сообщали, что французский футболист может стать игроком «Ростова».

Напомним, Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» зимой 2017 года и подписал контракт на 3,5 года. Полузащитник провел за петербургский клуб семь матчей и забил один мяч.

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