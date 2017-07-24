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В Великобритании выпущен фитнес-трекер с успокаивающим воздействием

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Фитнес-браслеты, помимо своей основной функции, могут быть успокоительным лекарством. Такой вывод сделали британские психологи.

Таким образом, психологи подтвердили вывод производителей фитнес-трекера, который оснащен специальными генераторами импульсного воздействия. Поверхность фитнес-трекера соприкасается с кожей запястья и регулярно воздействует на нее, вызывая релаксирующий эффект.

Первоначально ученые сомневались в наличии успокаивающего эффекта, но эксперимент подтвердил его наличие. Девайс помогает даже в таких сложных ситуациях, как, например, выступление перед большим количеством людей.

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