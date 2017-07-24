В Великобритании выпущен фитнес-трекер с успокаивающим воздействием
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Фитнес-браслеты,
помимо своей основной функции, могут быть успокоительным лекарством. Такой
вывод сделали британские психологи.
Таким
образом, психологи подтвердили вывод производителей фитнес-трекера, который оснащен специальными генераторами импульсного воздействия. Поверхность фитнес-трекера соприкасается с кожей запястья и регулярно воздействует на нее, вызывая релаксирующий эффект.
Первоначально
ученые сомневались в наличии успокаивающего эффекта, но эксперимент подтвердил
его наличие. Девайс помогает даже в таких сложных ситуациях, как, например,
выступление перед большим количеством людей.
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