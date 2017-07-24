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Разорился еще один производитель фитнес-трекеров

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Производитель фитнес-браслетов Jawbone объявил о прекращении своей деятельности.

Его основатель займется новым стартапом по сбору данных для медицинских учреждений.

Сообщается, что даже значительный объем привлеченных инвестиций не помог компании удержаться на плаву. Инвесторы вложили в нее более 900 миллионов долларов, но она так и не сумела завоевать более 5% рынка (это был их лучший показатель).

Также сообщается, что владельцам Jawbone так и не удалось найти желающего купить компанию за приемлемую для них цену. В связи с этим было принято решение о ликвидации Jawbone.

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