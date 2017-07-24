Разорился еще один производитель фитнес-трекеров
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Производитель
фитнес-браслетов Jawbone объявил о прекращении своей деятельности.
Его основатель займется новым
стартапом по сбору данных для медицинских учреждений.
Сообщается, что даже значительный объем привлеченных инвестиций не помог компании удержаться на плаву. Инвесторы вложили в нее более 900 миллионов долларов, но она так и не сумела завоевать более 5% рынка (это был их лучший показатель).
Также
сообщается, что владельцам Jawbone так и не удалось найти желающего купить
компанию за приемлемую для них цену. В связи с этим было принято решение о
ликвидации Jawbone.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически