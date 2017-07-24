Лапочкин назначен на матч Лиги Европы «Црвена Звезда» – «Спарта»

Российский арбитр Сергей Лапочкин получил назначение на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Црвена Звезда» – «Спарта». Игра пройдет 27 июля на стадионе «Райко Митича» в Белграде.

Напомним, в первом раунде «Црвена Звезда» победила по сумме двух матчей «Флориану» из Мальты (3:0, 3:3), а во втором раунде – «Иртыш» из Казахстана (1:1, 2:0). «Спарта» стартует в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

Добавим, что в прошлом сезоне Лапочкин работал на двух квалификационных матчах еврокубков. Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов он судил игру «Лудогорец» – «Младость» (2:0), а в третьем раунде плей-офф Лиги Европы – «Славия» – «Риу Аве» (0:0).