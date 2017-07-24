Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Реал1 : 1 (1:2)Манчестер Юнайтед
Футбол  Арсенал Тула- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Матч «Краснодара» с «Люнгбю» в Лиге Европы обслужит бригада из Кипра

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Кипрская бригада арбитров во главе с Христосом Николаидесом будет обслуживать матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между «Краснодаром» и «Люнгбю».

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Добавим, что  первый матч с датской командой «Краснодар» проведет на своем поле в четверг, 27 июля. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лапочкин назначен на матч Лиги Европы «Црвена Звезда» – «Спарта»Российский арбитр Сергей Лапочкин получил назначение на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Црвена Звезда» – «Спарта». Игра пройдет 27 июля на стадионе «Райко Митича» в Белграде.«Бней Иегуда» – «Зенит». Матч обслужит арбитр из Черногории36-летний рефери из Черногории Никола Дабанович назначен главным арбитром первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Бней Иегуда» - «Зенит».ЦСКА подпишет кенийского форварда? Таблица трансферов РФПЛЦСКА подпишет кенийского форварда? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Андерсон Карвальо: Игрокам «Тосно» нужно работать и улучшать свой уровеньБразильский полузащитник «Тосно» Андерсон Карвальо поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Краснодара» (0:2), в котором он дебютировал за команду из Ленинградской области.Вандерсон Масиэл: Переход в «Краснодар» считаю для себя шагом впередПолузащитник «Краснодара» Вандерсон Масиэл рассказал о своем переходе из австрийского «Зальцбурга».Жоаозиньо: Шалимов сказал больше играть на флангах, и мы начали забиватьПолузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился впечатлениями от победы над «Тосно» во втором туре РФПЛ (2:0).Очередной конфуз «Зенит Арены» и гол-шедевр «Краснодара» (видео)Очередной конфуз «Зенит Арены» и гол-шедевр «Краснодара» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Андрей Синицын: Мы раскрепостились во втором тайме, это нам помоглоГолкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от победы над «Тосно» в матче второго тура чемпионата России.Жоазиньо: Очень рад, что смог записать гол на свой счетЖоазинью: Очень рад, что смог записать гол на свой счет Полузащитник «Краснодара» Жоазинью поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (2:0) в матче второго тура чемпионата России.Младен Кашчелан: «Краснодар» – команда, которая играет в самый красивый футбол в РоссииКапитан «Тосно» Младен Кашчелан прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче второго тура чемпионата России.Антон Заболотный: У нас сложный старт сезона, но еще ничего не потеряно, все впередиНападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче второго тура чемпионата России.Игорь Шалимов: Надеемся, Лаборде восстановится к следующему матчуГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил игру подопечных в матче второго тура РФПЛ против «Тосно» (2:0) и рассказал о состоянии травмированных игроков.Дмитрий Парфенов: В Краснодаре нас хватило на 20 минут качественного футболаГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча против «Краснодара» во втором туре РФПЛ (0:2).«Тосно» на выезде уступил «Краснодару»«Тосно» в матче второго тура РФПЛ на выезде уступил «Краснодару» со счетом 0:2.Винченцо Монтелла: Бакка не сыграет в Лиге Европы из-за будущих решений по трансферамГлавный тренер «Милана» Винченцо Монтелла объяснил, почему форвард Карлос Бакка не сыграл в матче Международного кубка чемпионов с «Баварией» (4:0) на стадионе в Шэньчжэне.«Краснодар» – «Тосно». На матче ожидается около 15 тысяч зрителей15 тысяч болельщиков посетят стадион «Краснодар», где состоится матч второго тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Тосно», сообщает официальный сайт клуба из Ленинградской области.Продавайте Смолова! Форвард «Краснодара» оформил третий покер в 2017 годуПродавайте Смолова! Форвард «Краснодара» оформил третий покер в 2017 годуУ нападающего молодежки «Краснодара» Ивана Игнатьева очень хороший год. Пора брать в основу.Трагедия в «Спартаке» и новый трансфер «Зенита» (видео)Трагедия в «Спартаке» и новый трансфер «Зенита» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Краснодар» – «Тосно». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)В матче второго тура чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграет с командой «Тосно».Покер Игнатьева принес молодежке «Краснодара» победу над «Тосно»В матче второго тура Молодежного первенства «Краснодар» дома разгромил «Тосно» со счетом 4:1.
Футбол
Молло будет заявлен за «Зенит-2»
Футбол
Анатолий Бышовец: Никаких чудес от ЦСКА в Лиге чемпионов я не жду
Футбол
Карло Анчелотти: Видаль останется в «Баварии» на 100 процентов, Саншеш может уйти
Формула-1
Кубица примет участие в тестах «Рено» после Гран-при Венгрии
все новости
Люнгбю
Люнгбюкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости