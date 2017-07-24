Матч «Краснодара» с «Люнгбю» в Лиге Европы обслужит бригада из Кипра
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Кипрская бригада арбитров во главе с Христосом Николаидесом будет обслуживать матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между «Краснодаром» и «Люнгбю».
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Добавим, что первый матч с датской командой «Краснодар» проведет на своем поле в четверг, 27 июля. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.
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