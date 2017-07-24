Анатолий Бышовец: Кокорин находится в очень хорошем физическом состоянии

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о старте «Зенита» в РФПЛ. После двух туров в активе питерской команды 6 очков.

– «Зенит» во втором туре сумел обыграть «Рубин». Заметили вы уже какие-либо преобразования в игре команды с приходом Роберто Манчини?

– Со «СКА-Хабаровском» команда во втором тайме сыграла очень прагматично и рационально. Но были и проблемы в обороне. Новичок РФПЛ имел три-четыре очень хороших момента. Тем не менее можно констатировать, что тактика питерцев на удержание счёта сработала. «Зенит» воспользовался ошибками соперника.

С «Рубином» же был хороший матч. Соперники оказались достойны друг друга. У казанцев на сегодняшний день тоже очень хороший подбор футболистов. Поражение гостей – дело случая, но отчасти закономерно, потому что «Зенит» провёл второй тайм на очень хороших скоростях. Это и было главным фактором успеха. Оборона казанцев оказалась не готова к ним. К тому же у питерцев появилась парочка очень интересных аргентинцев – Леандро Паредес и Себастьян Дриусси.

– Победу питерцам принес как раз дубль Дриусси, который пополнил команду только летом. Хвалить его пока преждевременно?

– У него есть потенциал, но многое дальше будет зависеть от самого игрока. Он обладает отменной скоростью и дриблингом. К тому же аргентинец, судя по всему, очень быстро адаптировался в «Зените». Это говорит о многом и присуще далеко не всем футболистам. В конце концов, Дриусси раньше никогда не играл за пределами родной страны, а тут команда быстро его приняла.

– Александр Кокорин с приходом Манчини, кажется, взялся за дело. В первых двух матчах чемпионата на его счету гол и пас. Сможет ли итальянский специалист «разбудить» талантливого нападающего, который далеко не полностью использует свой потенциал?

– Мне кажется, Кокорин просто находится в очень хорошем физическом состоянии. Посмотрим. Некоторые фрукты созревают в начале лета, а некоторые уже ближе к осени. В молодости Кокорину выдавались сумасшедшие авансы, но, возможно, ему не хватает хорошего тренера, который раскроет ему смысл футбола, а может, и смысл жизни, – приводит слова Бышовца RT.