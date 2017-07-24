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Лоран Блан: С Неймаром «ПСЖ» сможет стать одним из величайших клубов Европы

Источник:  ESPNКомментарии

Бывший главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан прокомментировал возможный переход нападающего «Барселоны» Неймара во французский клуб.

– «ПСЖ» хочет стать европейским грандом. Это клуб с невероятным экономическим потенциалом. С игроком калибра Неймара «ПСЖ» может стать в будущем одним из величайших клубов Европы. Может ли они выиграть Лигу чемпионов вместе с ним? Да, хотя для этого понадобится время, – цитирует Блана ESPN.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар может перейти в «ПСЖ», а французский клуб заплатит за него 222 миллиона евро. При этом его зарплата в Париже могла составить 30 миллионов евро.

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