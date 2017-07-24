Марат Закиров: Российские ватерполисты – просто красавцы

Тренер мужской сборной России по водному поло Марат Закиров в интервью «Российской газете» поделился впечатлениями от матча с испанцами.

- Эмоции переполняют. Все-таки в восьмерке сильнейших команд мира мы не были давно. Хотелось бы поздравить всех любителей нашего вида спорта. Мы старались их порадовать. Ребята просто красавцы.

Что было самым важным в матче с Испанией? У испанцев жесткая, цепкая команда, многие игроки выступают в Лиге чемпионов, обладают огромным опытом. Сборная не пропустила ни одного важного международного форума последних лет - Олимпиада, мир, Европа. Соответственно, было сложно психологически не уступить, но мы постоянно вели. Считаю, команда отыграла на «пятерку».

Напомним, что россияне, обыграв испанцев (11:10), вышли в четвертьфинал чемпионата мира по водным видам спорта, который в эти дни проходит в Будапеште.

Следующим соперником российской команды на турнире будет сборная Венгрии.