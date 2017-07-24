Защитник «Монако» Менди перешел в «Манчестер Сити»
Источник: ФК «Манчестер Сити»Комментарии
«Манчестер Сити» подписал пятилетний контракт с защитником «Монако» Бенжаменом Менди, сообщает официальный сайт английского клуба.
В «Сити» 23-летний французский футболист будет играть под 22-м номером.
Ранее сообщалось, что «Ман Сити» заплатит за игрока около 58 миллионов евро, что станет рекордной суммой трансфера за защитников.
В прошедшем сезоне француз провел за монегасков 39 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 11 голевых передач. В активе Менди 4 матча за сборную Франции.
Ранее состав манчестерского клуба пополнили вратарь Эдерсон, защитники Данило и Кайл Уокер, полузащитники Бернарду Силва и Дуглас Луис.
Please welcome @benmendy23 to Manchester City! #BlueMendy https://t.co/ZLY17WNdlS— Manchester City (@ManCity) 24 июля 2017 г.
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