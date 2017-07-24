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Защитник «Монако» Менди перешел в «Манчестер Сити»

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

«Манчестер Сити» подписал пятилетний контракт с защитником «Монако» Бенжаменом Менди, сообщает официальный сайт английского клуба.

В «Сити» 23-летний французский футболист будет играть под 22-м номером.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» заплатит за игрока около 58 миллионов евро, что станет рекордной суммой трансфера за защитников.

В прошедшем сезоне француз провел за монегасков 39 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 11 голевых передач. В активе Менди 4 матча за сборную Франции.

Ранее состав манчестерского клуба пополнили вратарь Эдерсон, защитники Данило и Кайл Уокер, полузащитники Бернарду Силва и Дуглас Луис. 

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